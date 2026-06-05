Empresária de Presidente Prudente morre vítima de acidente de trânsito

A empresária e professora Rute Fernandes dos Santos, de Presidente Prudente (SP), morreu vítima de um acidente de trânsito nesta quinta-feira (4), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Piraju (SP). A colisão frontal entre dois carros, no km 298,900, também matou outras duas pessoas.

Rute, de 60 anos, era dona de uma escola de cursos preparatórios para concursos públicos, no Jardim Bela Dária, em Presidente Prudente.

A batida envolveu um carro, com placas de Presidente Prudente, dirigido por Rute, e um outro veículo, de Praia Grande (SP), por volta das 8h15.

Ambos veículos trafegavam em sentidos opostos quando, por motivos a serem investigados, vieram a colidir frontalmente e ficaram imobilizados no local.

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As outras duas vítimas fatais foram o motorista, de 48 anos, e uma passageira, de 77 anos, que estavam no automóvel de Praia Grande.

Uma passageira, de 30 anos, que acompanhava Rute no mesmo veículo de Presidente Prudente, sofreu ferimentos graves.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, outros três passageiros do carro de Praia Grande ficaram feridos com gravidade, ou seja, uma mulher, de 41 anos, uma menina, de 10 anos, e um garoto, de 7 anos.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para realizar a perícia. (Por: Ifronteira)

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