Casa em Pacaembu aparece em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC

Relatório aponta mais de dez empresas registradas no mesmo endereço

Uma residência localizada na Rua Engenheiro Prestes Maia, no centro de Pacaembu, passou a integrar uma investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa PCC.

O imóvel aparece em relatório de investigação como endereço de registro de diversas empresas atribuídas a Francisca Alves da Silva, apontada pelas autoridades como cunhada de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, considerado o principal líder da organização criminosa.

As informações constam em investigação obtida pelo SBT News, que também cita o envolvimento da influenciadora digital Deolane Bezerra e do empresário Marcos Herbas em apurações conduzidas pelo Ministério Público.

Segundo o relatório, Francisca Alves da Silva seria casada com Alejandro Herbas Camacho, conhecido como “Marcolinha”, irmão de Marcola. Ela é apontada como uma das responsáveis por movimentações financeiras suspeitas ligadas ao grupo investigado.

De acordo com o Ministério Público, uma empresa denominada FA Silva Consultoria em Gestão Empresarial está registrada no endereço da residência em Pacaembu. No mesmo local, outras dez empresas também estariam formalmente cadastradas, situação considerada pela investigação como característica comum de empresas de fachada utilizadas para ocultação e movimentação de recursos de origem criminosa.

A investigação aponta ainda que trocas de e-mails entre investigados, um deles Deolane, e um contador alvo da operação ajudaram a identificar a estrutura empresarial supostamente utilizada para lavagem de dinheiro. Os documentos teriam revelado conexões entre empresas registradas em nome de Francisca e pessoas investigadas pelas autoridades.

Francisca chegou a ser presa durante as investigações, mas foi colocada em liberdade no ano passado. Apesar disso, ela continua sendo investigada em um novo inquérito que apura sua participação no esquema financeiro.

Até o momento, seis pessoas já foram indiciadas por lavagem de dinheiro. O Ministério Público deverá apresentar denúncia formal à Justiça contra os investigados.

Embora o imóvel investigado esteja localizado em Pacaembu, até o momento não há qualquer informação que indique o envolvimento de moradores da cidade ou mesmo do proprietário do imóvel com o suposto esquema criminoso apurado pelas autoridades.