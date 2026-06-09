Morta pelo companheiro em Pirapozinho, mulher tinha familiares em Flórida Paulista

A morte de Neuza Domingos da Rocha de Souza, de 63 anos, registrada na noite desta segunda-feira (8) em Pirapozinho, causou comoção não apenas na cidade onde ocorreu o crime, mas também em Flórida Paulista, onde a vítima possuía irmãos e outros familiares.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Neuza. Diversas mensagens de pesar foram publicadas após a confirmação do falecimento.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi esfaqueada pelo próprio companheiro, de 56 anos, em uma residência localizada na Rua Fortunato Baraldo, na Vila Santa Rosa, em Pirapozinho. Testemunhas acionaram a polícia informando que um homem estava com uma faca e que uma mulher havia sido ferida.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram populares que relataram ter presenciado as agressões. Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, após atacar a companheira, o homem permaneceu sentado ao lado da vítima aguardando a chegada da polícia.



Neuza chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito admitiu ter cometido o crime e alegou aos policiais que teria agido para “tirar uma feitiçaria”. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.