Casal de idosos fica ferido em grave acidente em Dracena

Um casal de idosos ficou ferido em decorrência de um acidente de trânsito, nesta segunda-feira (8), no bairro São Francisco, em Dracena.

De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a mulher que conduzia o veículo perdeu o controle da direção quando trafegava pela Rua Spinardi.

Com isso, o automóvel bateu em um poste da rede elétrica e também atingiu uma árvore na calçada.

O impacto da colisão fez com que a estrutura de concreto do poste partisse ao meio.

Ainda segundo os bombeiros, as vítimas sofreram pancada na cabeça, mas não tiveram sangramento e estavam conscientes no momento do atendimento da ocorrência.

A motorista, de 67 anos, relatou dores na região do tórax. Ela estava acompanhada de um passageiro, de 72 anos.

O casal de idosos foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para receber cuidados médicos.

A Polícia Civil pontuou que as circunstâncias e a dinâmica do acidente de trânsito poderão ser esclarecidas com maior precisão após a conclusão do laudo da perícia técnica.