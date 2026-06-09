PACAEMBU: Protagonismo feminino que transforma o mercado na IMOBILIÁRIA PACAEMBU

Em um setor tradicionalmente marcado por desafios e competitividade, Camila Luzetti vem se destacando pelo protagonismo, liderança e sensibilidade à frente da Imobiliária Pacaembu, uma empresa com quase 34 anos de história no município.

Filha do saudoso e respeitado Luzetti, Camila cresceu acompanhando de perto a rotina do mercado imobiliário. Foram mais de duas décadas aprendendo, vivenciando negociações e construindo uma base sólida de conhecimento — experiência que hoje se traduz em um atendimento seguro, humano e eficiente.

Desde a partida do pai, Camila assumiu a linha de frente do negócio, dando continuidade ao legado familiar com personalidade própria e visão moderna. Sob sua gestão, a Imobiliária Pacaembu segue atuando com excelência nas áreas de venda, locação e administração de imóveis, mantendo a confiança conquistada ao longo dos anos.

Mais do que intermediar negócios, o espaço se tornou referência em atendimento completo. Localizada na avenida Vereador José Gomes Duda, 1.225, a imobiliária agora também conta com um ponto de atendimento da Neoenergia (Elektro), agregando ainda mais praticidade aos clientes.

A trajetória de Camila Luzetti representa não apenas a continuidade de uma história, mas também a força do protagonismo feminino no empreendedorismo local — unindo tradição, competência e inovação em um só lugar.

.