FLÓRIDA: FLORÊ KIDS é reinaugurada e apresenta novidades

A loja FLORÊ KIDS reinaugurou suas instalações na última quarta-feira (4), em Flórida Paulista, trazendo um espaço repaginado, novas coleções e diversas novidades para os clientes.

Localizada na Avenida José Fróio, 51, a loja está atuando há vários anos no segmento de moda infantil. Sob direção de Rafael Lensi e Letícia Benitez, a Florê Kids oferece peças masculinas e femininas, atendendo desde recém-nascidos até crianças de 12 anos.

Além das roupas infantis, a loja disponibiliza acessórios e novidades para o público infantil, apresentando também sua nova coleção com preços especiais e descontos exclusivos durante o período de reinauguração.

Os proprietários destacam que a proposta da repaginação é oferecer ainda mais conforto, variedade e opções para os clientes de Flórida Paulista e região.

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