DRACENA: Festa Junina da Fundec reúne comunidade, famílias e estudantes em noite de tradição e integração

O Ginásio Galenão ficou tomado pelo clima de festa na noite de 2 de junho, durante a Festa Junina promovida pela Unifadra, pelo CEP e pelo Colégio Maxi. Com entrada franca e aberta ao público, a noite foi marcada pela alegria, tradição e integração entre as instituições e a comunidade.

A grande participação do público, que lotou a arquibancada, reforçou o caráter acolhedor da festa, que já faz parte do calendário das unidades. Famílias inteiras estiveram prestigiando o evento para aproveitar os momentos de convivência proporcionados pela festa.

As barracas de comidas típicas, organizadas pelos estudantes dos cursos técnicos e superiores e pelos alunos do colégio, foram os destaques da noite com cachorro quente, pastéis, espetinhos, buraco quente, milho cozido e outras delícias. O grupo da UNATI também esteve presente com seus famosos bolos. Os quitutes juninos agradaram ao público e contribuíram para criar o ambiente festivo que tomou conta do ginásio.

A vice-diretora acadêmica da Unifadra Vanessa Andreto e a diretora do CEP e do Colégio Maxi Cátia Afonso agradeceram a expressiva participação do público, que mais uma vez prestigiou a Festa Junina. Elas também destacaram o empenho das equipes de estudantes, dos coordenadores dos cursos e dos colaboradores da Fundec para a realização do evento.

A programação também contou com música ao vivo da dupla Tony e Carlos, garantindo animação durante toda a noite e os alunos do curso de Educação Física da Unifadra apresentaram uma quadrilha estilizada.

Entre sorrisos, danças, sabores e reencontros, a Festa Junina proporcionou momentos de confraternização e fortaleceu os laços entre estudantes, familiares, colaboradores e a comunidade, consolidando mais uma edição de sucesso do tradicional evento.

Por: Assessoria de Comunicação

