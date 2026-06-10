ADAMANTINA: Prefeitura realiza retoques finais na ponte da região do bairro Mário Covas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está executando os retoques finais nas obras da ponte localizada no trecho final da Rua Santa Catarina, na região do bairro Mário Covas.

Entre os serviços já concluídos estão a pavimentação do trecho de acesso à ponte, a pintura da sinalização horizontal e a identificação das vias, proporcionando mais segurança e organização para motoristas e pedestres. Também foram instaladas placas de sinalização vertical, complementando as melhorias na mobilidade urbana da região.

As intervenções incluem ainda a construção de calçadas e o plantio de grama nas áreas adjacentes, contribuindo para a valorização do espaço público, a acessibilidade e o embelezamento do entorno.

Para garantir a conclusão dos trabalhos com segurança e qualidade, o trecho permanece temporariamente interditado e a previsão é que seja liberado para o tráfego até a próxima sexta-feira, após a finalização de todos os serviços previstos.

Durante este período, os motoristas devem utilizar como rota alternativa o desvio pela Estrada 6 e Rua Santos Dumont.

A obra representa mais um importante investimento da Administração Municipal em infraestrutura urbana, promovendo melhorias na mobilidade, segurança viária e qualidade de vida da população. A nova estrutura contribuirá para facilitar o deslocamento dos moradores, ampliar a integração entre bairros e oferecer melhores condições de tráfego para todos que utilizam a via.

A Prefeitura de Adamantina orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e agradece a compreensão da população durante a execução dos serviços, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e a realização de obras que proporcionem mais segurança, conforto e eficiência à comunidade.

O DEMTRAN – Departamento Municipal de Trânsito colabora com os trabalhos realizando a pintura da sinalização e a colocação de placas verticais.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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