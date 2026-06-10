Duas pessoas morrem em queda de avião em Marília

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília, nesta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelas equipes de resgate.
Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao hospital. A identidade das vítimas não foi informada.
O avião caiu em um campo de futebol na cidade e pegou fogo. Bombeiros foram ao local para combater as chamas e resgatar as vítimas. As duas vítimas morreram carbonizadas e uma terceira foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas.
O acidente aéreo ocorreu em um campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que fica ao lado da pista do aeroporto da cidade, a cerca de 1 km de distância.
Conforme a Rede Voa, empresa que gerencia o aeroporto de Marília, a aeronave decolou do aeroporto por volta das 11h13, caindo na sequência. A causa do acidente é desconhecida. (Por: g1 Marília)