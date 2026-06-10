PACAEMBU: Vereador solicita instalação de redutores de velocidade em Conjunto Habitacional

O vereador Danilo Alcides Santos Cruz “Danilinho Personal”, apresentou durante sessão da Câmara Municipal de Pacaembu a Indicação nº 88/2026, solicitando ao prefeito municipal, em conjunto com o setor competente da administração e ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), a realização de estudos e a adoção de providências para a implantação de redutores de velocidade ou lombadas em importantes vias do Conjunto Habitacional Walter e Mercedes Costenaro.

A indicação reforça um pedido já apresentado anteriormente por meio da Indicação no ano passado (2025) e contempla, especialmente, as avenidas Santo Moraes Zanetti, Anardino Lino de Oliveira, João Toda, Mário Toda e Dra. Cilene Felipe.

De acordo com o vereador, a medida visa aumentar a segurança viária e prevenir acidentes em uma região que tem registrado preocupação por parte dos moradores devido ao excesso de velocidade praticado por alguns condutores.

Na justificativa apresentada ao Legislativo, Danilinho destacou que o conjunto habitacional é um bairro relativamente novo, com poucos anos de existência, e abriga principalmente famílias, incluindo um número significativo de crianças e idosos. Segundo ele, as características urbanísticas do local, com ruas amplas, pavimentação plana e boa visibilidade, acabam favorecendo o tráfego em velocidades acima das recomendadas.

“O excesso de velocidade representa um risco constante para pedestres, ciclistas e moradores. A instalação de redutores de velocidade é uma medida importante para disciplinar o trânsito e proporcionar mais segurança para todos que utilizam as vias do bairro”, argumentou o vereador.

A proposta também busca atender reivindicações dos próprios moradores, que relatam preocupação com a circulação de veículos em alta velocidade no Conjunto Habitacional Walter e Mercedes Costenaro.

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