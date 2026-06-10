SALMOURÃO: Município avança pelo 3º ano consecutivo no IPS Brasil

Salmourão segue acumulando resultados positivos e conquistando avanços importantes no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, um dos principais indicadores de qualidade de vida do país.

Em 2024, o município registrou 62,32 pontos. Em 2025, o índice subiu para 63,31 pontos. Já em 2026, Salmourão alcançou 66,70 pontos, confirmando uma trajetória consistente de crescimento e desenvolvimento.

O avanço também pode ser observado no ranking nacional. Em 2024, Salmourão ocupava a 1.115ª posição entre os municípios brasileiros. Em 2025, passou para a 940ª colocação. Agora, em 2026, o município chegou à 403ª posição entre as 5.570 cidades do Brasil, um salto expressivo que demonstra a evolução dos indicadores locais.

No Estado de São Paulo, o município também apresentou crescimento significativo, saindo da 451ª posição em 2024, avançando para a 437ª em 2025 e alcançando a 333ª colocação em 2026.

O IPS avalia áreas essenciais para a qualidade de vida da população, como saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente e oportunidades. Entre os destaques de Salmourão estão os indicadores relacionados à água e saneamento, acesso ao conhecimento básico, segurança pessoal e necessidades humanas básicas.

Os resultados refletem o compromisso da administração da prefeita Sônia Gabau, da vice-prefeita Márcia, dos servidores municipais e de toda a população salmouroense na construção de uma cidade cada vez melhor para viver.

Com planejamento, responsabilidade e investimentos contínuos, Salmourão segue avançando e fortalecendo políticas públicas que promovem mais qualidade de vida, bem-estar e oportunidades para todos.

Por Ass. de Comunicação

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