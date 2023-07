REGIÃO: ADNAP prestigia o 1º Encontro dos Republicanos do Oeste Paulista

Representando a Nova Alta Paulista, as lideranças ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista) com representantes de 10 cidades estiveram presentes no 1° Encontro dos Republicanos do Oeste Paulista, ocorrido na cidade de Presidente Prudente no último sábado, dia 1º de julho.

Da ADNAP participaram representantes dos seguintes municípios: Panorama, Paulicéia, Tupi Paulista, Dracena, Pacaembu, Mariápolis, Pracinha, Lucélia, Salmourão e Sagres em apoio ao Coordenador Regional do Republicanos e Diretor do ITESP, Guilherme Piai.

O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, Deputado Federal Marcos Pereira; presidente estadual, Roberto Carneiro; Secretário Estadual de Turismo, Roberto de Lucena e o medalhista olímpico, Claudinei Quirino.

“A ADNAP cada vez mais presente na organização da política regional, fortalecendo e estruturando os municípios da Nova Alta Paulista com um dos partidos mais fortes da centro-direita”, ressaltaram os diretores.