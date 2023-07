JUNQUEIRÓPOLIS: Empresa de urucum investirá na instalação de unidade no município

No começo do mês de junho, o prefeito Osmar Pinatto e sua equipe receberam a visita do diretor presidente da empresa JP de compra, beneficiamento e venda de urucum, o empresário João Alberto, que veio a Junqueirópolis para confirmar a instalação de uma nova unidade desta vez na cidade junqueiropolense.

João Alberto é empresário do ramo de compra, beneficiamento e venda de urucum, com empresas em atividades nas cidades de Paranacity e São João do Pau D’Alho.

Uma comitiva de técnicos da agricultura e indústria da diretoria de agronegócio de Junqueirópolis visitou as empresas de ambas as cidades, sendo que na matriz no município de Paranacity, a equipe pode conhecer a dimensão da empresa, estabelecida há anos nos ramos de beneficiamento e incentivo aos produtores de pequeno e médio porte, a investirem no cultivo do urucum através de parcerias.

No mês de maio, o prefeito Osmar Pinatto juntamente com o Luiz Henrique Pelegrinelli, da pasta da Indústria e Comércio de Junqueirópolis e o Wilson Seidiy Akabane, secretário de Agricultura do município de Irapuru, estiveram visitando a empresa JP de São João do Pau D’Alho, onde foram recebidos pelo empresário João Alberto e sua equipe de colaboradores.

Durante a visita o empresário João Alberto mostrou as dependências da empresa e discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos, pela JP Compra beneficiamento e Venda de Urucum e do seu projeto de instalar uma unidade de seu empreendimento no município de Junqueirópolis.

Sobre a visita ao empresário João Alberto, o prefeito Osmar Pinatto destacou que esse é o perfil da administração de Junqueirópolis, caminhar ao lado dos empresários e oferecer todas as condições legais para a consolidação empresarial do investidor, que traz investimentos para o município, seguido da geração de emprego e renda.