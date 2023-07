LUCÉLIA: Vereadores pedem informações sobre aparelho de ultrassom que não está em funcionamento na Santa Casa

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, foi apresentado requerimento solicitando a administração municipal informações sobre o aparelho de ultrassom (USG) destinado a Santa Casa, bem como dos exames realizados pelo Cisap.

O requerimento foi apresentado pelos vereadores: Catia Maion, Altair Lopes Maciel, Antonio Carlos Rio e Vinicius Bussi.

No requerimento os vereadores solicitam que seja informado pela administração municipal qual o valor que foi pago no aparelho de ultrassom e por qual motivo não está em funcionamento até o presente momento. Também solicitam que seja informado o que a administração pública municipal está fazendo para solucionar o problema do não funcionamento.

Ainda pediram que seja informado quantos pacientes estão aguardando na fila para realização do exame de ultrassom e qual a demanda de pacientes encaminhados para realização de ultrassom pelo Cisap, no primeiro quadrimestre de 2023.

E finalmente é solicitado que a administração informe os valores pagos referentes aos exames de ultrassom realizados pelo Cisap no primeiro quadrimestre de 2023 – além de encaminhar cópias dos empenhos dos valores liquidados.

Ressaltaram os vereadores que são recorrentes reclamações de pacientes que aguardam na fila pelo exame em nosso município e que é dever do legislativo manter a população sempre bem informada de todos assuntos que envolvem a administração municipal.

Ressaltaram os vereadores que o aparelho de ultrassom (USG) destinado a Santa Casa foi adquirido em 2021 através de emendas impositivas individuais de vereadores.