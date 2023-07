MARIÁPOLIS: Imagem do Menino Jesus de Praga passa pela Paróquia Imaculada Conceição

Ontem, (terça-feira, dia 4), às 19h30, foi celebrada uma missa especial pelo padre Domingos de Jesus, na Paróquia Imaculada Conceição de Mariápolis, em louvor a imagem do Menino Jesus de Praga, vinda da cidade de Batayporã – estado do Mato Grosso do Sul.

De fusca, ano 1967, os aventureiros Evandro Trachta e Dário Trachta, partiram na manhã de ontem, de Batayporã e passaram por Mariápolis. O destino é para São João Del Rei – Minas Gerais, com a missão de levar até lá, a citada imagem do Menino Jesus de Praga, que é um presente da comunidade católica da República Tcheca à uma nova paróquia criada naquela cidade mineira, com uma celebração e festividade especial na sexta-feira, 7.

A celebração especial teve a presença dos fiéis que tiveram a oportunidade de conhecer um relato da história da imagem e da expedição dos irmãos Evandro e Dário. Ainda, foi citado que a presença na cidade tem fortes laços de fundação dos municípios, pois têm o mesmo fundador de Mariápolis e Batayporã – Jan Antonin Bata, que ainda, fundou Bataguassu (MS) e Batatuba distrito de Piracaia (SP). No retorno da peregrinação, eles irão passar em Batatuba e voltam para Batayporã, finalizando a expedição.

Após a missa, foi mostrado através do telão da paróquia, diversas fotos e relatos das cidades irmãs, mostrando primeiros comércios, ponte pênsil do Rio do Peixe, fundador Jan e familiares e ainda, a abertura da mata para futura construção das cidades.

A EXPEDIÇÃO

Evandro e Dário seguem a viagem no Fusca ano 1967, batizado de Modrý Brouk (Besouro Azul). O percurso de ida e volta gira em torno de 2.500 quilômetros, sendo que, eles vão passar por algumas cidades que tem relação com o Menino de Jesus de Praga, como Presidente Prudente (SP); São José do Rio Preto (SP); Barretos (SP), onde há uma capela do Menino Jesus de Praga no Hospital de Amor; e Franca (SP).

Evandro, que é cônsul honorário da República Tcheca, relata que a partir de uma conversa sua por videochamada, em outubro de 2021, com senhoras Irani de Jesus Pires e Maria Aparecida Amorim, surgiu a ideia de conseguir uma imagem para a Capela do Menino Jesus de Praga em São João Del Rei (MG).

No dia 08 de novembro de 2021, Evandro, juntamente com o saudoso padre Nello Vanzo, enviaram a São João Del Rei uma pequena imagem do Menino Jesus com objetivo de que ela fosse usada para uma rifa ou leilão para contribuir com as obras da capela, que havia se tornado paróquia.

Padre Nello e Evandro combinaram de trazer de Praga uma imagem maior, mas, em 20 de setembro de 2022 o sacerdote faleceu na Itália. Após isso, Trachta reativou vários contatos, em especial a parceria iniciada em 2010 com cardeal Dominik Duka, da Arquidiocese de Praga, para a propagação dessa devoção.

“Essa imagem que estamos levando a São João Del Rei (MG), tem uma história especial. Vinda de Praga, na República Tcheca, ela foi fruto de doações de vários fiéis da comunidade católica de lá, organizada pela senhora Petra Burianová e o senhor Jan Heller, que trouxeram a peça para o Oratório de Batayporã em abril de 2023, onde foi celebrada uma missa. Cabe ressaltar que antes de partir para o Brasil, a imagem foi acolhida na Catedral de São Vito, em Praga, onde recebeu as bençãos de envio do arcebispo de Praga e primaz da República Tcheca, monsenhor Jan Bosco Graubner”, explica Evandro. (Com informações de Acácio Gomes – Redação Nova News)