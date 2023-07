IRAPURU: Karatê é destaque de Festival em Paulicéia

O Karatê Irapuru teve mais um desafio no último domingo 2 de Julho, 22 Karatecas Irapuruenses participaram do “II Festival de Pauliceia” com apoio da Diretoria de Esportes e Comissão de Pais.

O Festival teve 480 inscrições com oito cidades participantes, elevando o nível de dificuldade em relação ao ano passado.

Em uma crescente demonstração de evolução, vários alunos da “Escolinha de Karate de Irapuru”, conquistaram 23 medalhas em várias categorias.

Os medalhistas foram:

Samuel Oliveira

Ouro Kata / Ouro Kumite

Enzo Vieira da Silva

Bronze Kata

Christopher Costa

Bronze Kata

Maria Clara Koga

Bronze Kata

Laura Trejero

Bronze Kata

Lucas Alves

Ouro Kata / Ouro Kumite

Pedro Chaves

Bronze Kata / Bronze Kumite

Arthur Alves

Bronze Kata / Ouro Kumite

Luiz Alves

Bronze kata / Bronze Kumite

Ellen Kamilly Silva

Bronze Kata / Bronze kumite

Emanuelly Diniz

Bronze Kata

Emilly Lourenço

Prata kumite

Geovana Carneiro

Prata Kata / Bronze Kumite

Maria Eduarda Pereira

Bronze no Kumite

Théo Codo

Bronze Kumite

Eduardo Henrique

Bronze Kumite

O Team Chiaradia, do Sensei Alex Chiaradia ministra as aulas em Irapuru, as aulas são gratuitas, toda sexta-feira às 18:00H e sábado às 14:00H.

Nossos atletas conquistaram o segundo lugar na classificação geral.