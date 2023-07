DRACENA: Novo Serviço de Atendimento ao Cidadão é inaugurado

Foi inaugurado, na manhã dessa segunda-feira, 17/07, o novo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O local abrigará serviços de atendimento para a população que antes estava localizado no CEDRAC.

A inauguração contou com a presença do prefeito André Lemos, do presidente da câmara, vereador Danilo Ledo, do vereador Ratinho, secretários e servidores municipais. O novo SAC está localizado em frente ao Paço Municipal, na Avenida José Bonifácio, 1430.

“O CEDRAC acabou de ser desativado. O local foi uma boa ideia, mas que, por diversos motivos, acabou não dando certo. É um prédio muito grande, inadequado e com custo muito alto para o município. Agora nós trazemos os atendimentos para um local mais adequado, em frente à Prefeitura, com ambiente de atendimento mais bem planejado que antes”, informou André.

A população poderá buscar o SAC para atendimento do Banco do Povo, Procon, PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Seguro Desemprego e Balcão de Empregos. A Junta Militar, que também atendia no CEDRAC, passou a funcionar no Tiro de Guerra.

Uma grande novidade para Dracena será o novo PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal), que também estará localizado no SAC, porém ainda sem data para iniciar o atendimento.

ATENDIMENTO NO CEDRAC

O CEDRAC ainda permanecerá em funcionamento com a Farmácia Municipal, que também deverá mudar de endereço futuramente. Para os demais atendimentos, a população deverá procurar o SAC, localizado na Av. José Bonifácio, 1430.