Centro Universitário oferta nova pós em Intervenções em Situações de Violência

A oferta de cursos de especialização voltados à atenção psicossocial em módulos é uma novidade da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina. Dentre as opções está o curso de Intervenções em Situações de Violência, com carga horária de 450 horas e duração de 17 meses.

Ofertadas aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h, as aulas serão na modalidade presencial em sistema remoto síncrono (ao mesmo tempo), via Google Meet, com início dia 5 de agosto. Os projetos pedagógicos dos cursos estão em análise pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Dividido em três módulos, o curso objetiva qualificar profissionais de diferentes áreas para atuação interdisciplinar nos serviços que envolvam o enfrentamento do suicídio e outras violências, por meio da prevenção, intervenção e posvenção nesses contextos, a partir de aportes teóricos, técnicos e éticos alinhados com as políticas públicas sociais e de saúde.

A Prof.ª Dra. Maria de Fátima Belancieri coordena o curso de especialização e a Prof.ª Dra. Magda Arlete Vieira Cardozo é a coordenadora das pós-graduações da PROPPG.

“As violências estão presentes em todos os contextos, englobando todas as classes socioeconômicas e culturais, idades, etnias e gêneros, sendo um fenômeno complexo e mundial. Assim, é imprescindível que as equipes multiprofissionais, seja na saúde, educação ou práticas sociais, estejam devidamente preparadas e instrumentalizadas para o cuidado com seus usuários”, afirma a Prof.ª Dra. Magda.

A Prof.ª Dra. Maria de Fátima complementa ressaltando que o curso pretende qualificar os profissionais para oferecer suporte adequado às vítimas de violência, “promover a saúde mental e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e segura”.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no e-mail [email protected] ou pelo telefone (18) 3502-7010.