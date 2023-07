OSVALDO CRUZ: Atleta é convocada para Campeonato Mundial Escolar de Atletismo

A aluna Laura Fernanda de Moraes Meira foi convocada para representar o Brasil num Mundial Escolar de Atletismo na prova do salto em distância.

A atleta Laura Fernanda, do Programa “Um Salto Para a Vida”, mantido em parceria da Prefeitura de Osvaldo Cruz (Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo) e Oca Empreendimentos Imobiliários e da Escola Osvaldo Martins, foi convocada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt, para compor a Delegação Brasileira para a participação na 2a Edição da ISF Gymnasiade U15, no período de 17 a 27 de agosto de 2023, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

O critério utilizado para convocação dos estudantes-atletas foram os melhores índices técnicos entre os campeões, vice-campeões e terceiros colocados nas provas da série ouro do JEB’s 2022.

A atleta osvaldo cruzense disputará a prova do salto em distância.

Laura Fernanda conquistou o Campeonato Paulista Sub 17 em Ribeirão Preto e está classificada para a final do Campeonato Brasileiro de Clubes de Atletismo no Sergipe na prova do salto em distância.

Laura é notável, considerando que a atleta competiu nas categorias Sub 16 e Sub 18 este ano, superando adversárias mais velhas e experientes.

Essa conquista é mais um marco na trajetória promissora da jovem esportista, que já havia sido campeã Estadual nas categorias Sub 14 e Sub 16.

O projeto “Um Salto Para a Vida” é uma iniciativa que visa incentivar e apoiar o desenvolvimento de jovens talentos esportivos, proporcionando oportunidades para que eles possam alcançar seu potencial máximo.