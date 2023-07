IRAPURU: Quermentão da Idalina 2023 foi um grande sucesso

No sábado 15, aconteceu a edição 2023 do Quermentão da Idalina, uma noite de festa com muita emoção, alegria e descontração, o evento foi um grande sucesso.

O público presente lotou a praça central, famílias, jovens e crianças prestigiaram a festa, regada a guloseimas, brinquedos para as crianças e dois grandes shows, que tornou a noite ainda mais animada.

A emoção ficou por conta da homenagem dedicada a Sra. Idalina, anfitriã do “Quermentão da Idalina”, a mulher que manteve por 27 anos a tradição Julina viva, sempre disposta e com a ajuda da comunidade e jamais deixou de comemorar os festejos de Julho.

Ao lado de seus familiares, Idalina recebeu uma placa comemorativa para elucidar sua importância cultural em nossa cidade, obrigado por tudo Dona Idalina.