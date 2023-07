Acidente deixa três pessoas feridas em Lucélia

A colisão entre dois veículos ocorrida na tarde de domingo (16), na vicinal João Vaz Pinto, em Lucélia, deixou três pessoas feridas.

O acidente ocorreu no novo obstáculo instalado próximo do clube Aspumulu, onde segundo consta na versão do motorista do veículo Gol no registro da ocorrência, ao reduzir a velocidade, acabou atingido pela Strada que seguia no mesmo sentido de direção.

Três pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a Polícia Militar, o condutor do Gol apresentava sinais de embriagues, declarou ter feito o uso de bebida alcoólica, mas não soube dizer há quanto tempo e nem mesmo a quantidade ingerida. Ele se negou em realizar o teste do bafômetro.

A Perícia Científica foi acionada e compareceu ao local para coleta de dados e imagens que vão revelar o que de fato causou o acidente.