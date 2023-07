LUCÉLIA: YES SINERGY é adquirida pelo Grupo Francês Olmix

Fundada em 2008, a Yes Sinergy é resultado de mais de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de agregar valor aos subprodutos do setor de cana-de-açúcar. Como resultado de todo esse trabalho, realizado em estreita colaboração com universidades brasileiras e pesquisadores de ponta, o Grupo hoje é especializado na seleção e produção de derivados de extratos naturais de alto valor agregado.

Graças a essa expertise única, a Yes Sinergy está desenvolvendo soluções inovadoras para prevenir os efeitos nocivos das micotoxinas, melhorar o conforto digestivo, ajudar a prevenir a contaminação de patógenos e estimular as defesas imunológicas, ajudando assim a reduzir o uso de antibióticos em rebanhos e animais de estimação.

O Grupo é um dos líderes no mercado sul-americano de aditivos de base biológica, com volume de negócios superior a 40 milhões de euros.

A Yes Sinergy tem sede em Campinas, na periferia de São Paulo, e opera duas unidades industriais de última geração, em Bora e Lucélia, ambas no estado de São Paulo, a principal região produtora de cana-de-açúcar do mundo.

O Grupo Olmix, especialista mundial em soluções naturais para o agronegócio, assinou o na última terça-feira (11), a aquisição da Yes Sinergy. A parceria entre a Olmix e a Yes Sinergy marca uma nova etapa no desenvolvimento da Business Unit Animal Care.

Com essa aquisição, o Grupo Olmix confirma suas ambições internacionais e se posiciona como um dos principais participantes em soluções de base biológica para nutrição e bem-estar animal.

Esta aproximação permitirá que a Yes Sinergy aumente seus recursos comerciais, técnicos e P&D e busque seu crescimento nos mercados europeu e asiático. Para a Olmix, a integração da Yes Sinergy permitirá que ela acelere seu desenvolvimento na América Latina, um dos mercados agrícolas mais dinâmicos, penetre no mercado de animais de estimação e complete sua linha de soluções naturais para rebanhos.