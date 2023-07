FLORA RICA: Recapeamento asfáltico da Avenida Dr. João Veloso

Foi iniciado nesta segunda-feira (17), o recapeamento asfáltico da Av. Dr. João Veloso em Flora Rica.

A obra vem sendo executado através de recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura Municipal de Flora Rica.

O repasse do Governo Federal foi no valor de R$ 238.750,00 e a contrapartida do Município no valor de R$ 122.647,75, totalizando o valor global de R$ 361.397,75 para a execução da obra.

A obra irá garantir maior conforto e segurança aos usuários, uma vez que a local estava necessitando de recuperação.

O prefeito Fábio Florentino de Faria esteve na avenida durante conferindo a execução do recapeamento, acompanhado do secretário municipal de Obras, Osmar Júnior.

Através das redes sociais, o prefeito Fábio ressaltou a qualidade da obra, com destaque para a espessura do recapeamento que está sendo aplicado. “Trata-se de material de qualidade pois fazemos questão de mostrar para a população que estamos aplicando o dinheiro publico com responsabilidade e estamos aqui para fiscalizar e comprovar a qualidade do serviço”, afirmou o prefeito.