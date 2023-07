IRAPURU: Realizada coleta para a Campanha do Agasalho

No último dia 8 de julho, aconteceu a coleta para a Campanha do Agasalho 2023 em Irapuru.

Mais uma vez a ação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Lions Clube Caçula, Penitenciária de Irapuru, Conseg, Escola José Edson Moisés, Escola Pedro Leite Ribeiro, Assistência Social, Prefeitura Municipal e Defesa Civil.

Com uma equipe bastante atuante, a arrecadação percorreu as ruas e avenidas de Irapuru, juntamente com as viaturas avisando a população.

Mais uma vez a ação contou com colaboração da população irapuruense conseguindo a coleta de uma grande quantidade de doações.

Os itens recolhidos vão ser entregues para a assistência social de Irapuru para ser repassado às famílias que necessitam.