FLORA RICA: Iniciado transbordo dos resíduos sólidos do município para o Centro de Tratamento em Adamantina

A empresa Nova Alta Paulista Ambiental coletou cerca de 12 toneladas de resíduos sólidos dispostos pelo município de Flora Rica em um período de 8 dias.

Vale lembrar que o município, agora, realiza a destinação correta dos resíduos, após desativar o Aterro Sanitário Municipal.

Todo resíduo sólido coletado pela empresa é levado para Adamantina em um aterro, que opera dentro das licenças da Cetesb, totalmente impermeabilizado, com capacidade de recebimento de até 1.000 toneladas de lixo/dia e por até 48 anos.

Desta forma, o município de Flora Rica se adequa as normas ambientais de proteção ao solo e lençol freático.

A contratação da empresa Nova Alta Paulista Ambiental foi feita através de licitação e agora a Prefeitura irá construir um local próprio para facilitar o embarque do lixo.

Na retirada do primeiro carregamento de resíduos sólidos esta semana foi acompanhado pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Inaldo Nascimento.

“Vale lembrar que a coleta do lixo urbano continua sendo realizada pelo caminhão da Prefeitura por três dias da semana (segunda, quarta e sexta), porém, ao invés de enterrar no aterro, o material está sendo depositado na caçamba da empresa Nova Alta Paulista Ambiental, que uma vez na semana levará para descarregar em local adequado”, destacou o secretário Inaldo Nascimento.

“Assim pela primeira vez na história do município de Flora Rica, o lixo sólido e orgânico passa a ter uma destinação correta, de acordo com as diretivas ambientais”, finalizou o prefeito Fábio Florentino Faria.