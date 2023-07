ADAMANTINA: Prefeitura divulga 12 empresas selecionadas para imóveis nos Distritos Industriais

Com o objetivo de possibilitar que empresas que atuam no município consigam expandir negócios ou permitir que outras venham atuar na cidade, a Prefeitura de Adamantina realizou três processos licitatórios destinados à concessão de direito real de uso e subsequente doação de imóveis que constam no patrimônio municipal.

Foram disponibilizados ao todo 11 terrenos divididos no Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi, Distrito Industrial José Bocardi e Distrito Industrial Cidade.

Na primeira fase, 12 empresas foram selecionadas, sendo: Marmoraria Caldeira LTDA ME, R2 S Segurança, WDR Agricultura de Precisão LTDA, Renov Energy Service LTDA – ME, Marcelo Jose Jorge LTDA, Adagro Comercio de Produtos Agrícolas LTDA, Maiara Balista Rodrigues Borim Móveis ME, Construtora Ampla LTDA, Evvo2 Consultoria e Alta Performance Agrícola LTDA, Mauro & Marcos Fagundes LTDA, Luiz Carlos Florencio Usinagem ME e Transmassei Transportadora & Logística LTDA.

Posteriormente, foram abertos os envelopes com as propostas. No Distrito Industrial Otávio Gavazzi – quadra única concorreram pelo lote cinco empresas, sendo que a Adagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda ficou em primeiro lugar na classificação.

Já no Distrito Industrial Valentim Gatti, 7 lotes foram ofertadas por meio do processo licitatório. Concorreram no lote 17, quadra 02, as empresas WDR Agricultura de Precisão LTDA e a Construtora Ampla LTDA.

No lote 3 e 4, quadra 03, a empresa vencedora da licitação foi a Renov Energy Service Ltda vencedora com a Transmassei em segundo lugar. No lote 8, quadra 05, a Maiara Balista Rodrigues Borim Móveis.

Por sua vez, a disputa pelo lote 05, quadra única, do Distrito Industrial José Bocardi registrou a concorrência entre duas empresas e o resultado foi em primeiro lugar a R2S Segurança Ltda e em segundo a WDR Agricultura de Precisão Ltda.

“Ficamos satisfeitos com o interesse das empresas em ter um terreno por meio dessa ação da Prefeitura. Essa medida é uma forma que o poder executivo tem de auxiliar as empresas para que gerem emprego e renda, trazendo desenvolvimento econômico para o município.

Agora, o licitante vencedor será notificado pela Prefeitura Municipal de Adamantina, através do presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação, para que proceda a assinatura do contrato oriundo da presente licitação (Termo de Concessão de Direito Real de Uso), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no item 10 do edital.

O prazo de início de construção constante da proposta vencedora será contado do recebimento da ordem de serviço para início da implantação da empresa, que se dará após a aprovação do projeto pelo Departamento de Engenharia.

Desde 2018, a ação já fez a destinação de 35 lotes para 21 empresas diferentes. Quando a iniciativa teve início pela atual gestão, foram concedidos 8 lotes, no ano de 2019, 7 lotes, em 2020, um lote, em 2021, 15 lotes e no ano passado, 4 lotes.