PACAEMBU: “ESF do Guaraniúva está abandonado e oferece riscos aos pacientes”, denuncia vereador

“Totalmente abandonada e oferecendo riscos aos pacientes”, foi assim que o vereador Cido Frias (PSDB), definiu a situação em que encontrou o ESF – Estratégia de Saúde da Família Antonio Neudecir Steque, que atende os bairros Guaraniúva, Nova Pacaembu e imediações.

O vereador esteve no local a pedido de diversos pacientes que diariamente passam por consultas e procedimentos na unidade de saúde e que denunciaram a situação vivenciada por profissionais que lá atuam e a população.

Da entrada da unidade de saúde até os fundos, Cido Frias constatou diversos problemas, tais como: restos de construção na calçada; infiltrações no teto de várias salas; paredes com necessidade de reparos; sanitários com paredes em bloco e sem reboco; falta de acabamentos hidráulicos; rachaduras no teto; mofo em paredes e teto; portas com pintura descascada; buracos com acumulo de água propícios para abrigarem larvas do mosquito da dengue; muro desabado; restos de madeira, folhas, telhas e outros objetos.

“A situação é realmente caótica e precisa ser resolvida. A nossa população merece um local adequado e que no mínimo atenda suas necessidades de estar em um local confortável, limpo e bem cuidado, principalmente se tratando de setor de Saúde. O que eu encontrei lá foi vergonhoso para a Administração Municipal”, desabafou Cido Frias.

Ainda de acordo com Cido Frias, uma indicação será apresentada assim que a Câmara Municipal retornar das férias, cobrando que os serviços e reparos sejam executados com urgência.

“Do jeito que está não pode ficar. Ou vai dar um jeito na situação do prédio e quintal, ou interdita o prédio e coloca a unidade em outro lugar, um prédio a mais alugado na cidade por um bom motivo que é o atendimento do povo que precisa da saúde a gente até entende e aceita”, finalizou o vereador.