LUCÉLIA: Abertas no Sindicato Rural as inscrições para o Programa Inclusão Digital no Campo

O Sindicato Rural de Lucélia em parceria com o Senar e Faesp está com inscrições aberta para o curso Programa Inclusão Digital no Campo – INDICAM.

O curso será realizado no período de 1º de agosto até o dia 03 de outubro, sendo duas vezes por semana, as terças e quintas-feiras.

De acordo com o Sindicato Rural o curso será inteiramente gratuito e as vagas são limitadas, sendo no final será emitido certificado de conclusão.

IMPORTÂNCIA

O uso da tecnologia no campo é um tema em alta há muitos anos. Desde que as primeiras máquinas agrícolas revolucionaram as lavouras, décadas atrás, novos recursos não pararam de chegar. Hoje, drones, sensores, GPS, robótica e automatização estão entre as ferramentas mais comentadas e desejadas, e trazem diversos benefícios ao proprietário rural. As redes sociais também ganham espaço como ferramenta de negócios, encurtando distâncias entre fornecedores e compradores e dinamizando o mercado.

O PROGRAMA

Mas muitos desafios precisam ser superados para que o Brasil conheça o “agro 4.0”. Entre eles, questões estruturais, como a cobertura de internet no meio rural.

Por isso, além de levar a internet às pessoas, é preciso levar as pessoas ao mundo digital. É este o objetivo do Programa Inclusão Digital no Campo (INDICAM), disponibilizado pelo SENAR-SP por meio dos Sindicatos Rural de Lucélia.

Segundo o Sindicato Rural de Lucélia, os treinamentos auxiliam produtores rurais que ainda não têm o hábito de utilizar a internet em seu dia a dia. “O maior desafio é introduzir o agricultor no universo digital, pois são pessoas de outra geração, muitos não têm celular e nunca usaram um computador”, afirma.

O Programa Inclusão Digital no Campo (INDICAM), do SENAR, ensina desde o “bê-a-bá” da informática até a utilização de ferramentas de gestão e produtividade. “Na maioria das vezes, os alunos já trazem consigo a ideia de que lidar com tecnologia é difícil e que não vão conseguir. Sendo assim, é preciso todo um trabalho para mostrar que ninguém nasce sabendo e que em qualquer idade é possível aprender, basta querer”, informou o Sindicato Rural de Lucélia.

OBJETIVOS DO PROGRAMA

– Dar oportunidade aos produtores de conhecer novas tecnologias para implantar na sua propriedade rural, que certamente terão reflexos no aumento da produtividade;

– Beneficiar os produtores e trabalhadores rurais com informações que agreguem conhecimentos modernos ao seu meio com vistas a alcançar a eficiência na propriedade rural;

– Oferecer ferramentas de gestão de propriedades rurais com material pedagógico disponibilizado por meio eletrônico;

– Proporcionar a qualificação profissional e Inclusão Digital Rural em todas as regiões do Brasil;

– Promover mudança de hábito e comportamento com vistas à nova identidade do produtor como empreendedor rural;

– Incrementar as formas de aprendizado por meio do ensino a distância;

– Integrar o homem do campo com o mundo da informação por meio do acesso ao Canal do Sistema CNA/Senar (www.cnabrasil.org.br)

Ao aprender a usar os recursos da informática e da internet, as pessoas do meio rural podem fazer, gratuitamente, os cursos de Educação à Distância do SENAR, a EaD-SENAR. Basta ter um computador em casa, no sindicato ou acesso a uma lan house.

Para a inscrição no Programa Inclusão Digital no Campo – INDICAM, basta procurar o Sindicato Rural de Lucélia na Rua José Barbosa, 110 com o telefone (18) 3551-1493.