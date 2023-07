IRAPURU: Saúde adquire veículo para o Centro de Controle de Zoonoses para transporte de animais

O trabalho da Prefeitura de Irapuru junto a causa animal ganhou mais um reforço, com a entrega de um veículo zero km para a equipe do Centro de Controle de Zoonoses.

O veículo será usado para transporte de animais, transferências, transporte de exames, campanhas de vacinação, entre outros.

O veículo Pegeout Partner foi recebido na Prefeitura de Irapuru por autoridades do Município.

“Pela primeira vez, Irapuru adquire um carro 0km, com essas características, para atuar no trabalho de recolhimento de cães e gatos doentes na cidade. É um grande suporte para a causa animal, fortalecendo o trabalho já desenvolvido pelas equipes da prefeitura. A partir de hoje, o veículo já se encontra nas ruas em atuação por Irapuru”, pontuou a Administração Municipal.

A entrega do veículo, foi considerado como um dia histórico, o novo veículo tem como meta maximizar a eficiência dos serviços prestados pela equipe de Zoonones, reduzindo o tempo envolvido na relação de suas atividades.