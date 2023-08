Centro Universitário de Adamantina promove Extensão Médica até 10 de agosto

Com o objetivo de aprimorar o conhecimento teórico e prático dos alunos na área de medicina legal em temas como a violência contra mulher e exame de lesão corporal, o curso de medicina do Centro Universitário de Adamantina promove de 28 de julho a 10 de agosto a atividade de “Extensão Médica – Medicina Legal”.

Por meio das Pró-reitorias de Ensino e de Extensão, a atividade é direcionada ao 8º termo do curso de Medicina no miniauditório do bloco V.

“A disciplina de Medicina Legal faz parte da grade curricular e este curso extra mostra o empenho da instituição em reforçar o aprendizado médico em atendimentos voltados também à interface entre a medicina e o direito na formação de um profissional à procura de uma sociedade mais justa e inclusiva, através também da proteção dos direitos humanos”, afirma o docente Carlos A. dos Santos Filho, coordenador do Núcleo Clínico do curso de Medicina, que atuou em apoio à organização do curso de extensão.

Programação

O curso de extensão médica intitulado Medicina Legal na Graduação Médica é ministrado pelo Prof. Cristiano Hayoshi Choji, médico legista, especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, mestre em Educação, doutorando em Patologia e Medicina Legal pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

A primeira aula ocorreu em 28 de julho, às 9h, sobre a atuação e atividades do Instituto Médico Legal, exame de corpo de delito, exames cautelares, sexológico, toxicológicos e necropsias. Às 10h40 foram apresentados os conceitos da declaração de óbitos e, na sequência, foi realizada atividade prática de preenchimento.

A aula 2 ocorrerá nesta quinta-feira, dia 3, às 9h, sobre exame de lesão corporal e tipos de agentes de lesão corporal. A atividade prática será com achados do tiro em tecido animal e demonstração de componentes analisados na perícia criminal.

Realizada na próxima quinta-feira, dia 10, às 9h, a aula 3 será com o tema violência contra a mulher. Às 10h40, a temática será embriaguez ao volante com a abordagem da Lei seca e atividade prática com demonstração de exame clínico e material de coleta de material biológico.