Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina divulga agenda cultural do mês de agosto

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma agenda cultural para agosto com foco nas apresentações teatrais, mas as atividades ainda contemplam diversas outras iniciativas. Confira a programação! Na sexta-feira, 11 de agosto, tanto às 9h quanto às 14h, o município terá contação de história com Ademir Apparício. A programação será realizada por meio do SISEB – SP Leituras do Governo do Estado de São Paulo. No mesmo dia, será realizado na Casa Afro a programação Dos Pretos I a partir das 19h30.

Já no sábado, 12 de agosto, a Associação OMIN fará a partir das 9h a exposição de artes na Praça Elio Micheloni. No período noturno, o anfiteatro Fernando Paloni recebe a 2ª mostra de teatro cenas curtas que será realizada pela CIA. Multiverso de Adamantina com classificação livre. No domingo, 13 de agosto, a mostra continua às 19h. Ainda no domingo, 13 de agosto, o Parque dos Pioneiros vai receber o Palhaço Toddinho para uma apresentação. A programação cultural ainda conta com o evento da Campanha Nacional do CNJ “Semana da Justiça e Paz em Casa” – IL Seminário Conviva: Saúde Mental e Convivência Escolar”. A atividade no período da manhã será no espaço verde e à tarde no Anfiteatro Fernando Paloni.