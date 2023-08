XX Semana Acadêmica de Odontologia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a XX Semana Acadêmica de Odontologia, que acontece nos dias 21 e 22 de agosto no Auditório Miguel Reale – Câmpus II.

Os interessados podem se inscrever com a secretária da Atlética, Camily de Souza, pelo telefone (18) 99702-6139.

O primeiro lote é válido até o dia 7 de agosto, no valor de R$ 80 para acadêmicos e R$ 120 para docentes e profissionais.

Segundo informações concedidas pela coordenação do curso, o evento tem início no dia 21 às 7h30, com uma homenagem à Profª Dra. Anelise Rodolfo Ferreira Pieralini. Atualmente, Anelise é professora titular no Centro Universitário nas disciplinas de Prótese Dentária e Materiais Dentários. Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Clínica Odontológica, atuando principalmente nos seguintes temas: titânio, fundição odontológica, revestimento para fundição odontológica, pesquisa odontológica, clínica integrada, prótese dentária e moldagem. Anelise é formada em Odontologia pela Universidade do Sagrado Coração (1997) e possui mestrado e doutorado em Odontologia Reabilitação Oral pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004/2009).

Em seguida, às 8h, haverá palestra do Prof. Dr. Aloizio Premoli sobre Odontologia hospitalar: atuação e desafios. Já das 9h50 às 11h20, a Prof.ª Dra. Reyna Aguilar Quispe abordará “Alcances e limitações da tomografia computadorizada de feixe cônico na prática odontológica”. Por fim, das 13h30 às 17h, “Sedação: diferencial ou essencial?”, será o tema abordado pela Prof.ª Dra. Adriana de Sales Cunha Correia.

No dia 22, a programação começa com a Dra. Renata Beatriz de Paula falando sobre “Novas tecnologias em Endodontia”, das 8h às 9h. Em seguida, a Dra. Giovanna Bortoletto ministrará a palestra “Gestão odontológica: como calcular sua hora clínica, custo por procedimento e organizar o setor financeiro do seu consultório”. Encerrando, acontece a palestra “Fluxo digital na reabilitação oral sobre dentes e implantes: fundamentos e possibilidades com workshop demonstrativo”.

“A Semana Acadêmica é um evento que tem como principal objetivo a aproximação dos alunos com a realidade do mercado de trabalho, através de palestras e cursos que agreguem conhecimentos relacionados às áreas de atuação e complementem a formação dada em sala de aula, promovendo ainda o aprendizado e experiências diferentes, bem como a troca de conhecimento entre profissionais, professores e estudantes do curso”, ressalta a coordenadora do curso Profª.Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula.