FLORA RICA: Comissão Organizadora da 6ª Edição da Festa do Peão reúne-se com o prefeito 

Nesta segunda, 14, os integrantes da Comissão Organizadora da 6ª Edição da Festa do Peão de Flora Rica 2023 se reuniram com o prefeito Fábio, a fim de ajustar mais detalhes do rodeio, que acontece em setembro no município.

As atrações principais já foram confirmadas, como divulgado anteriormente, entre elas, Us Agroboy dia 28, Felipe e Rodrigo 29 e Brenno Reis e Marco Viola no dia 30.

Neste encontro, também foi confirmado a realização do II leilão beneficente, dia 01 de outubro, a partir das 11:00h no Recinto do Rodeio.

Confira abaixo a designação de cada membro da Comissão Organizadora da 6ª Edição da Festa do Peão de Flora Rica 2023.

Presidente: Paulo Fernando Gomes

Vice-presidente: Daniel Nelson Menezes do Nascimento

1º Secretário: Felipe Cordeiro Dias

2º Secretário: Fernando Emboaba da Costa

1º Tesoureiro: Viviane Tormena Cavalcante

2º Tesoureiro: Gislaine Aparecida dos Santos de Jesus

Assessor de Marketing: Paloma de Andrade Marion

Coordenador de Insfraestrutura: Osmar Pereira da Silva Júnior

Apoio: Marcio Mikio Miura

Apoio: Inaldo dos Santos Nascimento

Apoio: Elizeu Carlos da Silva