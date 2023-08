Obra da Sabesp ocasiona oscilação no abastecimento em pontos de Flórida Paulista

A realização de obras emergenciais pela Sabesp, ocasionou a oscilação do abastecimento de água em pontos da cidade na tarde desta terça-feira (15).

Os serviços visam garantir que nos períodos de maior consumo, que costumeiramente acontecem no verão, a população não seja afetada com a falta de água.



As obras foram concentradas no cruzamento da Rua Miguel Anikin com José de Oliveira Pinto, próximo do Veteranos, sendo concluídas no fim da tarde.

Nos próximos dias, provavelmente no fim de semana, haverá uma última manobra que finalizará o trabalho desenvolvido pela Sabesp.