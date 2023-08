Nossa Senhora dos Navegantes: imagem é inaugurada no píer da orla fluvial de Epitácio

O píer da Orla Fluvial da Estância Turística de Presidente Epitácio ganhou na manhã desta terça-feira um presente precioso, especialmente aos católicos! Como se imergisse das águas, uma grande imagem de Nossa Senhora dos Navegantes foi inaugurada exatamente no encerramento das celebrações festivas e religiosas à santa. De acordo com uma das publicações no site da Canção Nova, Nossa Senhora dos Navegantes é a “Estrela do Mar”, que guia e protege os pescadores, marinheiros e viajantes em suas jornadas pelos mares e os leva a um porto seguro. Em sentido ainda mais profundo e espiritual, a Virgem Maria é a estrela que nos conduz ao porto seguro da salvação, que é Jesus Cristo.

“A importância de termos essa imagem é uma forma representativa de lembrar o ato de fé que professamos a cada dia, a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes está ligada a entender que a mãe Maria nos leva ao filho e não nos deixa perder a direção nas tempestades da vida”, ressalta o vice-prefeito e secretário de Turismo e Cultura do município, Moisés Sebastião da Silva, 68 anos.





A tradicional festa de Nossa Senhora dos Navegantes é realizada com o apoio da Prefeitura de Bataguassu, em parceria com da Câmara Municipal de Vereadores e da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul.

Segundo Moisés, é importante manter a tradição que traduz a fé das pessoas, pois este ato de fé fortalece cada ano o povo que se sente caminhante com a mãe Maria, que é uma estrela que guia os navegantes nas tempestades e noites escuras. “Como ouvimos sempre em oração, Nossa Senhora jamais abandona um filho que lhe pede direção”, frisa o vice-prefeito de Presidente Epitácio.