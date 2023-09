Reinauguração do Museu marca 106º aniversário de Presidente Prudente

Museu será reinaugurado no dia 14 de setembro e contará com apresentações musicais e novas expografias

O Museu e Arquivo Histórico ‘Prefeito Sandoval Netto’ será reinaugurado no dia 14 de setembro, às 19h, em comemoração ao 106º aniversário da cidade para celebrar a história de tão brava gente.

O Museu recebeu diversas melhorias, como a reforma do salão de exposições, adequações de acessibilidade e aquisição de equipamentos. Além da nova expografia, contará com exposições comemorativas.

A primeira delas é a exposição fotográfica “50 Anos Unoeste”, que por meio de recortes fotográficos impressos e digitais, conta as cinco décadas de história que transformaram a Unoeste na 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo. A exposição reúne aproximadamente 200 fotos impressas e outras cerca de 40 mil imagens digitais, que ficam sendo exibido em TVS o tempo todo.

No local terá ainda uma apresentação do Projeto Guri a partir das 18h, da Orquestra da Viola, às 19h e o Especial Coldplay e Imagine Dragons, às 21h. O Museu também traz novidades com exposições comemorativas.

Mais sobre a revitalização do Museu

Os investimentos investidos nas adequações do Museu foram possíveis com apoio de convênios do Estado e do Conselho de Arquitetura, além da iniciativa privada. Ao todo, os investimentos na revitalização do Museu por meio de projetos foi na ordem de R$ 480 mil, sendo através do Programa de Ação Cultural (ProAC), e do Conselho de Arquitetura. Ao todo os investimentos são na ordem de R$ 600 mil.

Visando modernizar o Museu foram adquiridos novos equipamentos com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), como notebooks, televisores, kit multimídia e um Skanner A0, que poderá ser utilizado para digitalizar parte do arquivo histórico da cidade, sendo possível consultá-lo online.