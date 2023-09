SALMOURÃO: Câmara realiza sessão solene para entrega de Moções e Título de Cidadão

Na noite do dia 1º, a Câmara Municipal de Salmourão realizou uma sessão solene para oficializar a entrega de moções de congratulação e louvor para homenageados que integram a comunidade local e ainda o título de cidadão salmouroense para Nilson Antônio de Aguiar.

Os títulos e moções foram apresentados e votados em plenários em sessões ordinárias anteriormente realizadas e a entrega aconteceu com a participação dos homenageados, seus amigos e familiares, pessoas da comunidade e ainda autoridades municipais.

A cerimônia começou com a entrada dos vereadores no plenário, onde o presidente do Legislativo Municipal, vereador Wesley Barbosa, convidou os vereadores presentes para compor a Mesa. Além do presidente Wesley Barbosa, participaram da sessão os vereadores Edson da Cruz, Carlos Pedro Gomes, Fernando Roçato, tenente Eduardo, Silvana Oliva, João Leme e Francine Caetano.

Também sentou-se à Mesa, a prefeita Sônia Gabau, o comandante da Polícia Militar de Salmourão, sargento PM Aírton Peçan e o homenageado, Nilson de Aguiar.

Com a composição da Mesa, foram iniciadas as chamadas para entrega dos títulos e moções na seguinte ordem:

-Moção de Congratulação e Louvor ao sargento PM Aírton Peçan, que foi entregue pelo vereador Carlos Pedro Gomes;

-Moção de Congratulação e Louvor para Antônio dos Santos, que foi representado pelo seu filho, o secretário de Esportes, Éverton Macedo;

-Moção de Congratulação e Louvor ao jovem Carlos Eduardo, que foi entregue pelo vereador Fernando Roçato.

Dando continuidade na cerimônia, foram entregues também as moções de Congratulação e Louvor aos seguintes homenageados;

-Senhora Ana Lourdes Tonhaçolo Paes, Senhora Maria Madalena Lanza Paes e Senhor Luiz Carlos Paes;

– Margarete Helena Martins de Aguiar, que recebeu a moção por sua filha Bruna Martins Aguiar;

– Cacilda Esteves Colato, Cleuza Colato, Dalva de Barros Bruno e Helenite Costa dos Santos;

– Marlene Fuzeti Rabassi, Thereza Rabassi Xavier e Vera Lúcia Soares de Almeida;

– (in memorian) familiares de Aparecida Scandelai Colato, Cecília Perin Gonçalves e Ilma silva Pereira;

– (in memorian) familiares de Elídia Lopes Marques e Maria Aparecida Maioli Castilho;

– (in memorian) familiares de Maria Antônia Sandre Manoel e de Antenor Antônio Neves e Manoel Severino dos Santos;

Para finalizar as entregas, o presidente do Legislativo, vereador Wesley Barbosa, passou a palavra ao homenageado que recebeu o título de cidadão salmouroense, Nilson Antônio de Aguiar.

Nilson agradeceu pela homenagem e dedicou o título a todos que o ajudaram no decorrer de sua trajetória, em especial na construção da Casa da Esperança Emil Wirth, sendo este o motivo que o fez ser lembrado como cidadão salmouroense.

Durante a entrega, ocorreu a fala e a participação de todos os homenageados, seus familiares, autoridades do Legislativo e ainda da prefeita Sônia Gabau. (Com informações da Ass. de Comunicação da Presidência da Câmara de Salmourão)