IRAPURU: Karatê conquista 12 medalhas em competição em Três Lagoas

No sábado passado, dia 9, aconteceu o IV Open Nacional de Karatê Paulo Muniz em Três Lagoas-MS, Irapuru participou da competição.

A competição, que já se tornou referência no país, aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” com a participação de lutadores de todo o País.

O Team Chiaradia em parceria com a Diretoria de Esportes de Irapuru enviaram 20 atletas para participar dessa competição.

O evento contou com a presença de grandes nomes do Karatê Nacional.

Mais uma vez de maneira satisfatória, os atletas Irapuruenses voltaram para casa com 12 medalhas na bagagem, sendo 2 ouros, 3 pratas e 6 bronzes, sendo que . Os atletas medalhistas foram:

-Arthur Alves – Ouro kumite/Bronze kata

-Luiz Alves – Ouro Kumite

-Lucas Alves – Bronze kumite

-Samuel Oliveira – Prata no kata

-Geovana Carneiro – Prata Kumite

-Duda Pereira – Bronze kumite

-Laura bernaqui – Prata Kumite

-Sara Bernaqui – Bronze Kumite

-Emanuelly Diniz – Bronze kumite

-Théo Codo – Bronze kumite

Com os resultados, o Team Chiaradia conquistou o 7° lugar no ranking geral de equipes em sua primeira participação oficial como equipe.