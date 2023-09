FLÓRIDA: Lions Clube agradece prefeito pela cessão de imóvel para sede

O prédio que já abrigou a Banda Marcial, Câmara Municipal e que atualmente funciona como Salão de Festas Municipal, vai se tornar sede do Lions Clube de Flórida Paulista.

A cessão do imóvel público está sendo possível após o prefeito Wilson Fróio Junior encaminhar à Câmara Municipal o Projeto de Lei que permite o uso por tempo indeterminado das instalações pelo clube de serviços, que passará a contar com um espaço adequado para as suas reuniões, desenvolvimentos de campanhas, ações e outros eventos.

A Câmara Municipal em sessão ordinária aprovou por unanimidade pelos vereadores o Projeto de Lei de cessão do imóvel.

Após a confirmação da aprovação da cessão do imóvel, o Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade, através de seu presidente Thiago Doretto Macorini, por intermédio de um oficio agradeceu o prefeito Fróio pelo imóvel.

“Somos muito gratos pelo tão generoso gesto, por esta razão desejamos em nome de todos os membros do Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade muita saúde, que Deus lhe abençoe”, agradeceu o presidente.

“O Lions tem como lema ‘Nós servimos’, procurando sempre ajudar o próximo e, para tanto, precisamos da ajuda e parceria de pessoas eficientes na preservação do civismo”, ressaltou o presidente Thiago Macorini.

O presidente leonino também agradeceu o apoio recebido da Câmara Municipal através de todos os vereadores floridenses que aprovaram por unanimidade o Projeto de cessão do imóvel. “O Lions Clube reforça o compromisso de continuar atuando em prol aos floridenses em todas as áreas”, finalizou o presidente Thiago Macorini.