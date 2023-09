LUCÉLIA: Rocha Ferragens ampla linha de ferragens e ferramentas

A Rocha Ferragens de Lucélia oferece aos clientes de Lucélia e região uma ampla linha de ferragens e ferramentas para todos os segmentos.

Com um prédio amplo, localizado na avenida Internacional, 2.239, a empresa conta com consultores de vendas e atendimento personalizado para garantir a escolha do melhor produto para todos os tipos de obras e serviços.

A empresa está sempre pronta para atender obras de pequeno, médio e grande porte e atua como parceira dos principais prestadores de serviços de Lucélia e cidades vizinhas, além de oferece planos de pagamento facilitado.

Rocha Ferragens – Telefone: (18) 3551-5148.