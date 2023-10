Comunicado importante da Funerária Flórida

A Funerária Flórida, com sede em Flórida Paulista e filiada à Rede Unividas, vem através deste conceituado meio de comunicação, realizar um comunicado importante aos seus conveniados e a população em geral.

Esclarecemos que: não possuímos qualquer vínculo, sociedade ou parceria no atendimento de nossos atendidos com outra empresa funerária com sede no município;

Nosso atendimento é feito pela equipe composta pelo diretor Gilberto Zafanelli e a colaboradora Márcia. Portanto, nenhum terceiro está autorizado em responder em nome da Funerária Flórida, seja para produtos ou serviços.

Para o empréstimo de cadeiras de roda, de banho; muletas, andadores e outros produtos de convalescença, é necessário que o conveniado esteja com as mensalidades em dia e que conste seu nome na lista de beneficiários.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, solicitamos que nossos conveniados ou aqueles que por ventura, venha a precisar de nossos serviços, entrem em contato através dos telefones: (18) 3581-1574 ou (18) 99701-7906.