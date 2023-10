IRAPURU: Programação especial na Festa das Crianças 2023

A Prefeitura Municipal de Irapuru, por meio da Diretoria de Cultura e Turismo, apresentou a programação especial “Festa das Crianças” com atividades especiais em comemoração ao Dia da Criança.

Neste ano, nos dias 7, 9 e 10 de outubro, haverá uma programação inteira dedicada às crianças, atividades recreativas, cinema de rua, circo show e a tradicional festa das crianças.

De acordo com o diretor de Cultura, Juliano Rosa, a programação especial em alusão ao mês das crianças vem com a missão de trazer alegria para os baixinhos.

“Quando realizamos esses eventos públicos, proporcionamos não só diversão para nossas crianças, mas conseguimos estreitar o vínculo entre as famílias que participam da festa e de todas as atividades que preparamos com muito carinho”, finalizou o diretor.

Neste sábado (7), a partir das 19h00 no jardim municipal haverá distribuição de hot dog, refrigerante, sorvete, pipoca, algodão doce e brinquedos, com muita diversão e brincadeiras no “Sábado Animado”.

No dia 9 de outubro (segunda-feira) a partir das 19h00 haverá o Cinema na Rua com distribuição de pipoca no Centro Cultural.

Já no dia 10 (terça-feira), a partir das 20h15 haverá o Circo na Praça com distribuição de algodão doce no jardim municipal.