FLÓRIDA: SEBRAE e Associação Comercial levam você para a Feira do Empreendedor em SP

Interessados em participar terão ônibus e participação gratuita no evento



O SEBRAE Aqui e a Associação Comercial de Flórida Paulista estão disponibilizando vagas para interessados em participar da Feira do Empreendedor que acontece de 16 a 19 de outubro em São Paulo.

Estão sendo disponibilizados o transporte e participação gratuita no evento que é um dos maiores do Brasil e que abre o horizonte de quem deseja empreender e até mesmo ampliar os negócios nos mais diversos segmentos.

A saída de Flórida Paulista em ônibus fretado pelo SEBRAE será no dia 15, às 22h30. O retorno está previso para as 18h do dia 16.

Interessados em participar do evento, devem entrar em contato com a Associação Comercial de Flórida Paulista através do telefone (18) 9707-4124. As vagas são limitadas.