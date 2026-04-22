Família fica ferida após carro capotar na rodovia Castello Branco

Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas após um acidente na Rodovia Castello Banco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), nesta terça-feira (21).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por motivos que ainda serão apurados, o condutor do carro perdeu o controle e o veículo capotou na altura do km 305, no sentido capital-interior.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa do município. O motorista apresentou ferimentos no braço, a mulher teve lesões no fêmur e o adolescente ficou com machucados leves.
As causas do acidente serão investigadas.
Morte em estrada vicinal de Itápolis
Um homem morreu ao bater o carro na traseira de um caminhão na noite de terça-feira (21), na vicinal Theodolinda Benaglia, que liga Itápolis (SP) ao distrito de Nova América.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo e não resistiu aos ferimentos. Já o caminhoneiro não se feriu.
A identidade da vítima não foi divulgada. As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Corpo de Bombeiros