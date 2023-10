AMANHÃ! 14ª Cavalgada da Amizade em Flórida Paulista

A 14ª edição da Cavalgada da Amizade, realizada pela Comitiva Cardoso e Agroforte Agropecuária, com o apoio da Prefeitura, acontece amanhã (22), a partir das 10h em Flórida Paulista.

Os participantes vão se concentrar no Auto Posto Cardoso, de onde após realizarem as orações e receberem a benção, vão sair em um desfile de animais, comitivas e participantes montados pelas principais ruas e avenidas da Cidade Amizade.

A chácara do Sindicato Rural será o ponto de encontro dos participantes e também da população de Flórida Paulista e região, onde após cumprirem o percurso, poderão participar do almoço com completo serviço de bar e música ao vivo.

Mais informações, bem como a aquisição de convites, podem ser obtidas no Auto Posto Cardoso, Agroforte Agropecuária e com os membros da Comitiva Cardoso.