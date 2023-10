Flora Rica presente na Feira do Empreendedor 2023

Foi realizada esta semana, de 16 a 19 de outubro, a Feira do Empreendedor (FE23), promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo (Sebrae-SP).

O Município de Flora Rica foi representado neste evento, através da agente de atendimento da Unidade Sebrae Aqui, Camila Faria. Além da agente, mais dois membros da comunidade, prefeito Fábio e assessor Felipe, também estiveram presentes no São Paulo Expo.

A feira reuniu mais de 1,1 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais, além de um shopping com pequenos negócios atendidos pelo Sebrae.

O objetivo da Feira do Empreendedor é gerar negócio para as micro e pequenas empresas e dar oportunidade para quem quer empreender, inclusive, esta experiência visa proporcionar conhecimento e experiências com temas sobre marketing digital, inovação, planejamento, finanças, negócios, MEI e consultorias.

Foram ministradas palestras com grandes nomes do empreendedorismo nacional, oficinas e talk-shows.

A feira ainda contou com espaços voltados para soluções de crédito, para o varejo do futuro, para franquias, para acessibilidade e para o agronegócio.