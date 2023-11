Escritor e diretor da Escola Pércio concorre ao “Troféu Siriema”

A região da Nova Alta Paulista será representada na categoria Produção Acadêmica na final do Troféu Seriema – 21º Prêmio CREA de Meio Ambiente. São 21 trabalhos finalistas que concorrem em sete categorias.

Tiago Rafael Alves dos Santos, escritor e diretor da Escola Pércio de Flórida Paulista estará disputando do evento que acontece no dia 24 de novembro em Goiânia.

As categorias são: Sociedade Sustentável, Imprensa, Biodiversidade, Gestão Empresarial para ODS, Inovação, Produção Acadêmica e Elementos Naturais. Os vencedores de cada modalidade serão conhecidos durante a solenidade de premiação, que será realizada no dia 24 de novembro, em Goiânia, onde os projetos ganhadores serão premiados com o Troféu Seriema.

O egresso do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado Profissional, professor Mestre Tiago Rafael dos Santos Alves, é finalista na modalidade Produção Acadêmica, com a dissertação “Educação ambiental na escola: Análise didático-pedagógica do Ribeirão dos Ranchos (Adamantina-SP)”. A orientação é do professor Dr. Guilherme Marini Perpétua.

“É inexplicável o sentimento de concorrer ao Troféu Seriema. É uma premiação que grandes nomes renomados já concorreram e ainda concorrem. Sinto-me honrado em poder representar a FCT, o Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado Profissional, e a rede de ensino pública e estadual”, completa o egresso.

Tiago abordou aspectos teórico-metodológicos da Educação Ambiental na Educação Básica, a partir de experiências desenvolvidas com alunos da Escola Estadual Hellen Keller, em Adamantina.



O pesquisador discutiu os desafios da Educação Ambiental na recente modalidade de ensino implantada nas escolas públicas estaduais paulistas, por meio do Programa Ensino Integral (PEI), em especial nas chamadas disciplinas eletivas. Tiago desenvolveu o fazer pedagógico e refletiu sobre ele, à luz de teorias contemporâneas, caracterizando a chamada práxis, que se constitui no desenvolvimento da ação e posterior reflexão sobre ela, contribuindo para que as próximas ações sejam mais amadurecidas.

Segundo Tiago, “a sistematização dessas reflexões contribui para que outros professores tenham elementos para refletirem sobre a sua própria prática docente, criando uma espiral ascendente de enriquecimento pessoal e profissional”.

O Troféu Seriema foi lançado em 2001 pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de Goiás. O Prêmio CREA de Meio Ambiente foi pioneiro no Estado de Goiás no reconhecimento de práticas de toda sociedade, que geraram e geram uma rica reflexão sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil. A premiação já recebeu a inscrição de mais de 1.000 trabalhos, sendo entregue há 19 anos aos vencedores, reconhecendo o mérito de ações que se destacaram pela excelência de suas contribuições na preservação, recuperação, defesa e conservação do meio ambiente, na melhoria da qualidade de vida, estimulando a consciência socioambiental para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e sustentável.