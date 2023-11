Hospital Regional de Presidente Prudente leva paciente para jogo do Corinthians na Neo Química Arena

Simpatia, felicidade, carisma e uma paixão incondicional pelo Corinthians, assim poderia ser definido o paciente de 16 anos, Kayky Fernando, um dos contemplados em maio deste ano com o mutirão de cirurgias de escoliose, promovido em parceria com o projeto Mude a Curva, liderado pelo Brazilian Spine Study Group (BSSG).

Desde a sua vinda à triagem para o mutirão, até a sua alta, Kayky encantou a todos com as suas inúmeras qualidades, mas a característica mais marcante deste paciente era o amor pleno pelo Corinthians, estampado através do cobertor, vestimentas e até mesmo o travesseiro.

É inegável que a paixão pelo futebol é algo inerente a grande parte dos brasileiros, afinal o país é reconhecido como a terra do futebol. Por isso, observando o seu amor pelo clube, o Hospital Regional de Presidente Prudente ‘Dr. Domingos Leonardo Cerávolo’, moveu esforços, através de suas equipes, para realizar um grande sonho do Kayky, relatado quando ainda estava internado na UTI(Unidade de Terapia Intensiva), sob os cuidados do Dr. Germano Peres: assistir novamente ao jogo na Neo Química Arena, sentado na cadeira de rodas, visto que por suas limitações físicas já não era mais possível.

Após tratativas com amigos, parceiros e empresas, a história emocionante do sonho do paciente se realizou. No último domingo (29/10), Kayky, acompanhado pelo médico Dr. Germano, o assessor administrativo e enfermeiro Alan Zampieri, a avó do paciente, Dona Liete, e a assessora de imprensa Bianca Santos, pode assistir à partida no camarote da Neo Química, acompanhar o aquecimento do clube alvinegro e conhecer de perto o jogador do ‘Timão’, Renato Augusto.

“Nós acompanhamos de perto o amor do Kayky pelo Corinthians, e, conhecendo sua história e a paixão pelo time, fez com que várias pessoas se mobilizassem na realização deste sonho, com o apoio incondicional da nossa gestora Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF). É muito gratificante poder auxiliar neste desafio, e, sobretudo, ver sua felicidade genuína”, disse o diretor do Hospital Regional de Presidente Prudente, Frei Tarcísio Marchini.

Mas ver o sonho do neto se concretizando também fez o coração da avó do Kayky transbordar de emoção. Ela, que nunca havia assistido a um jogo de futebol em estádio, enfatizou o quanto estava se sentindo grata por estar ali naquele momento, vendo o sorriso no rosto do neto. “Não há dinheiro que pague observar e sentir a felicidade do Kayky, obrigada a todos vocês que fizeram deste sonho uma realidade em nossas vidas”, ressaltou Dona Liete, avó do paciente.

Ação da Providência

Por coincidência ou providência, o vice-presidente do Corinthians, Wagner Alcântara, encontrou com o Kayky em uma das paradas da viagem para a capital. Emocionado com a história do paciente, ‘Wagnão’ como é conhecido, ficou com os olhos marejados ao conhecer um pouco da história deste pequeno guerreiro, e, além disso, o presenteou com uma camisa oficial do clube. “Hoje eu tive um momento muito especial na minha vida, conhecer o Kayky foi um presente para mim, através desta ação do HR de Presidente Prudente pude conhecer esse menino maravilhoso e apaixonado pelo Corinthians. Obrigado Hospital Regional por abraçar esta causa nobre e mostrar ao mundo o que é o Corinthians”, finalizou.

Repercussão Nacional

O vídeo do encontro do Kayky com o camisa 8 do Corinthians, Renato Augusto, rendeu até o fechamento desta matéria mais de 31 mil visualizações na página oficial do HR no Instagram. Além disso, foi compartilhado pelo próprio jogador Renato Augusto, o apresentador esportivo Milton Neves e páginas de fiéis torcedores no Brasil e no mundo. Nunca será só futebol!