SALMOURÃO: Prefeitura abre inscrições para Concurso Público em 32 cargos

A Prefeitura Municipal abriu inscrições para Concurso Público que será realizado pela IPELL Consultoria Ltda. sendo destinado ao provimento de vagas de cargos, sob regime estatutário e terá prazo de validade de dois anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Salmourão.

As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da internet, no período 23 de outubro a 6 de novembro de 2023, respeitando para fins de pagamento do valor da inscrição.

O pagamento do boleto da inscrição deverá ser efetuado até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, em qualquer agência bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária.

De acordo com o Edital do Concurso Público serão oferecidas vagas para 32 cargos na administração municipal, com nível de escolaridade para alfabetizado, médio, técnico e superior, sendo para vagas em aberto e também para cadastro reserva, com salário de R$ 1450,00 a R$ 3.000,00.

Os cargos oferecidos no Concurso Público são: Agente Sanitário, Assistente Social, Atendente, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Dentista, Dentista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Guarda Noturno, Inspetor de Alunos, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Monitor, Nutricionista, Psicólogo, Servente, Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Técnico Desportivo, Lixeiro, Merendeira, Motorista, Operador Máquinas I, Operador Máquinas II, Pedreiro, Servente/Pedreiro, Serviços Gerais e Tratorista.

O Concurso Público será distribuído com Prova Objetiva e Prova Prática. A Prova Objetiva está prevista para realizar-se na data de 3 de dezembro de 2023, com início da prova previsto às 9h00. Já a Prova Prática está prevista para realizar-se na cidade de Salmourão na data de 7 de janeiro de 2024.