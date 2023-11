Hospital de Esperança de Presidente Prudente abre a Campanha “Novembro Azul”

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (06), no nosso Hospital de Esperança (HE), a abertura da campanha #NovembroAzul, dedicada ao cuidado da saúde masculina. Representantes do Corpo Gestor, do departamento de Uro-Oncologia, colaboradores e pacientes da nossa instituição participaram de uma breve cerimônia para reforçar a importância da campanha.

Na ocasião, o diretor-presidente do nosso hospital, José Numeriano, falou sobre a preocupação do HE no combate aos tumores masculinos, sobretudo, o câncer de próstata. “Antes mesmo de iniciarmos os atendimentos no HE, já atuávamos com o Ambulatório de Saúde Masculina, voltado para a oferta de exames preventivos para o câncer de próstata. Atualmente, acolhemos pacientes dos 45 municípios da região, oferecendo o diagnóstico e tratamento da doença”, enfatizou Numeriano.

O diretor clínico e coordenador do departamento de Uro-Oncologia, Felipe de Almeida e Paula, reforçou a importância do olhar não somente para o câncer de próstata, mas para outros tumores urológicos que também atingem os homens, como o câncer de testículo, pênis, bexiga e rim. “Possuímos estrutura e profissionais para acolhermos e tratarmos todas as doenças masculinas. Estamos preparados e empenhados para frisar a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessas doenças”, enfatizou Felipe.

Representando o Corpo Gestor, participaram também: Luiz Antonio Miguel Ferreira (Diretoria-Executiva) e João Menezes de Souza Neto (Conselho Curador). Representando o Departamento de Uro-Oncologia, estavam os médicos Ravísio Israel dos Santos Jr. e Matheus Alessi. Regina Mirandola Garcia, da Associação de Apoio ao Portador do Câncer (AAPC), também prestigiou a ação.